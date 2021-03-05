Більярд: 15-річний українець здобув першу в історії перемогу в Світовому снукерному турі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. 15-річний український більярдист Юліан Бойко виграв свій перший матч у Світовому снукерному турі, повідомляє УНН з посиланням на “billiardnews.com.ua”.

Деталі

Бойко продовжив писати історію українського снукеру. В неймовірно напруженій грі Юліан переміг в контровому фреймі видатного ірландського ветерана Фергала О’Брайєна — 4:3 (14:85, 80:0, 0:99, 72:46, 81:40, 32:62, 63:41).

Ця звитяга стала першою для Бойка в мейн-турі та принесла йому 2000 рейтингових очок. Сьогодні на українця очікує нове випробування у вигляді матчу із Марком Алленом.

Доповнення

Минулої осені Юліан провів матч проти чемпіона світу зі снукеру-2019 англійця Джадда Трампа, але програв з рахунком 0:5.

Варто нагадати

Бойко у 14 років став наймолодшим учасником в історії кваліфікацій чемпіонату світу зі снукеру. 

Українські Національні Новини

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