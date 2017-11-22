Біля зупинки у Кропивницькому чоловік з ножем напав на підлітка

“До Кропивницького відділу поліції надійшло повідомлення з міської лікарні про те, що до них за допомогою звернувся неповнолітній хлопець. Медики діагностували у потерпілого поранення грудної клітини. Попередньо встановлено, що біля однієї із зупинок громадського транспорту між двома громадянами раптово виник конфлікт. Під час з’ясування стосунків потерпілий отримав удар ножем. Спричинивши опоненту тяжкі травми, зловмисник зник у невідомому напрямку. Знаряддя злочину — ніж — викинув”, — повідомили в поліції.

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Також в прес-службі додали, що упродовж кількох годин поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до злочину. Ним виявився 20-річний раніше судимий місцевий житель. Його затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, 21 листопада п’яний ревнивець влаштував різанину в будинку культури на Рівненщині.

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