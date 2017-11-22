Около остановки в Кропивницком мужчина с ножом напал на подростка

“В Кропивницкий отдела полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним за помощью обратился несовершеннолетний парень. Медики диагностировали у пострадавшего ранения грудной клетки. Предварительно установлено, что у одной из остановок общественного транспорта между двумя гражданами внезапно возник конфликт. Во время выяснения отношений пострадавший получил удар ножом. Вызвав оппоненту тяжелые травмы, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Орудие преступления — нож — выбросил”, — сообщили в полиции.

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Также в пресс-службе добавили, что в течение нескольких часов полицейские установили личность злоумышленника, причастного к преступлению. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями начато уголовное производство по ч.1 ст.121 “Умышленное тяжкое телесное повреждение” Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, 21 ноября пьяный ревнивец устроил резню в доме культуры в Ровенской области.

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