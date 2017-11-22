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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 935 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 20777 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35947 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103857 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111926 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133296 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107162 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108624 просмотра

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Около остановки в Кропивницком мужчина с ножом напал на подростка

Около остановки в Кропивницком мужчина с ножом напал на подростка

Киев  •  УНН

 • 11118 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Работники полиции задержали мужчину, который во время конфликта нанес 17-летнему кропивничанину ножевое ранение. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполици в области, передает УНН.

“В Кропивницкий отдела полиции поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним за помощью обратился несовершеннолетний парень. Медики диагностировали у пострадавшего ранения грудной клетки. Предварительно установлено, что у одной из остановок общественного транспорта между двумя гражданами внезапно возник конфликт. Во время выяснения отношений пострадавший получил удар ножом. Вызвав оппоненту тяжелые травмы, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Орудие преступления — нож — выбросил”, — сообщили в полиции.

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Также в пресс-службе добавили, что в течение нескольких часов полицейские установили личность злоумышленника, причастного к преступлению. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями начато уголовное производство по ч.1 ст.121 “Умышленное тяжкое телесное повреждение” Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, 21 ноября пьяный ревнивец устроил резню в доме культуры в Ровенской области.

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