Біля вокзалу у Києві після ремонту запрацював ескалатор до трамваїв
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. З 2 січня ескалатор, який з’єднує Борщагівську лінію швидкісного трамвая з Центральним залізничним вокзалом, запущено у повноцінну роботу. Про це повідомляє прес-служба Київпастрансу, передає УНН.
Він працюватиме з 7:00 до 22:00.
У "Київпастрансі" закликали киян та гостей столиці дотримуватись правил поведінки на ескалаторі. І нагадали, що бережне ставлення до майна подовжує безперебійну роботу на роки.
Нагадаємо, київський фунікулер у новорічну ніч встановив рекорд.