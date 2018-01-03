У вокзала в Киеве после ремонта заработал эскалатор к трамваям
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Со 2 января эскалатор, соединяющий Борщаговскую линию скоростного трамвая с Центральным железнодорожным вокзалом, запущен в полноценную работу. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса, передает УНН.
Он будет работать с 7:00 до 22:00.
В "Киевпастрансе" призвали киевлян и гостей столицы соблюдать правила поведения на эскалаторе. И напомнили, что бережное отношение к имуществу продолжает бесперебойную работу на годы.
Напомним, киевский фуникулер в новогоднюю ночь установил рекорд.