Біля берегів Канади затонуло судно, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Іспанське рибальське судно Villa de Pitanxo затонуло у морі біля північно-східного узбережжя Канади. Щонайменше семеро людей загинули, 14 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Як зазначається, трьох членів екіпажу врятовано. Зараз ведуть пошуки тих, хто міг вижити. Сім тіл було виявлено під час пошукової операції, якій заважали вітер, бурхливе море та погана видимість.
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“Той факт, що ми вже знайшли трьох тих, хто вижив у рятувальній шлюпці, дає нам надію, що інші змогли або одягнути рятувальні жилети, або сісти у рятувальні шлюпки та покинути судно”, — заявив Браян Оуенс з Канадського Об’єднаного рятувального координаційного центру.
До складу екіпажу з 24 осіб входили 16 іспанців, а також громадяни Перу та Гани.
Нагадаємо
Щонайменше 6 людей загинули внаслідок перевороту човна з мігрантами у Греції.