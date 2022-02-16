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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Біля берегів Канади затонуло судно, є загиблі

Біля берегів Канади затонуло судно, є загиблі

Київ • УНН

 • 17345 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Іспанське рибальське судно Villa de Pitanxo затонуло у морі біля північно-східного узбережжя Канади. Щонайменше семеро людей загинули, 14 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначається, трьох членів екіпажу врятовано. Зараз ведуть пошуки тих, хто міг вижити. Сім тіл було виявлено під час пошукової операції, якій заважали вітер, бурхливе море та погана видимість.

Цитата

“Той факт, що ми вже знайшли трьох тих, хто вижив у рятувальній шлюпці, дає нам надію, що інші змогли або одягнути рятувальні жилети, або сісти у рятувальні шлюпки та покинути судно”, — заявив Браян Оуенс з Канадського Об’єднаного рятувального координаційного центру.

До складу екіпажу з 24 осіб входили 16 іспанців, а також громадяни Перу та Гани.

Нагадаємо 

Щонайменше 6 людей загинули внаслідок перевороту човна з мігрантами у Греції.

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