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15 марта, 19:03 • 100548 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129596 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116396 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110534 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100984 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97816 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85367 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У берегов Канады затонуло судно, есть погибшие

У берегов Канады затонуло судно, есть погибшие

Киев • УНН

 • 17344 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Испанское рыболовное судно Villa de Pitanxo затонуло в море у северо-восточного побережья Канады. По меньшей мере семь человек погибли, 14 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечается, трое членов экипажа спасены. Сейчас ведут поиски тех, кто мог выжить. Семь тел были обнаружены во время поисковой операции, которой мешали ветер, бурное море и плохая видимость.

Цитата

“Тот факт, что мы уже обнаружили трех выживших в спасательной шлюпке, дает нам надежду, что другие смогли или надеть спасательные жилеты, или сесть в спасательные шлюпки и покинуть судно”, — заявил Брайан Оуэнс из Канадского Объединенного спасательного координационного центра.

В состав экипажа из 24 человек входили 16 испанцев, а также граждане Перу и Ганы.

Напомним

По меньшей мере 6 человек погибли в результате переворота лодки с мигрантами в Греции.

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