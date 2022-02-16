У берегов Канады затонуло судно, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Испанское рыболовное судно Villa de Pitanxo затонуло в море у северо-восточного побережья Канады. По меньшей мере семь человек погибли, 14 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как отмечается, трое членов экипажа спасены. Сейчас ведут поиски тех, кто мог выжить. Семь тел были обнаружены во время поисковой операции, которой мешали ветер, бурное море и плохая видимость.
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“Тот факт, что мы уже обнаружили трех выживших в спасательной шлюпке, дает нам надежду, что другие смогли или надеть спасательные жилеты, или сесть в спасательные шлюпки и покинуть судно”, — заявил Брайан Оуэнс из Канадского Объединенного спасательного координационного центра.
В состав экипажа из 24 человек входили 16 испанцев, а также граждане Перу и Ганы.
Напомним
По меньшей мере 6 человек погибли в результате переворота лодки с мигрантами в Греции.