Біля штаб-квартири Агенства з нацбезпеки США сталась стрілянина, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Поблизу штаб-квартири Агенства Національної безпеки США у штаті Меріленд сталась стрілянина, трьох людей було поранено, передає УНН з посиланням на The Independent.
“Три людини було поранено під час стрілянини, одну особу було взято під варту в результаті інциденту на вході в штаб-квартиру Агенства Національної безпеки у Форт Міді в штаті Меріленд”, — повідомляють американські ЗМІ.
Як повідомляв УНН, 13 лютого у Вашингтоні, штат Меріленд, в офіс екс-президента США Барака Обами надійшов конверт з білим порошком.