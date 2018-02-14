У штаб-квартиры Агентства с нацбезопасности США произошла перестрелка, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Вблизи штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в штате Мэриленд произошла стрельба, три человека были ранены, передает УНН со ссылкой на The Independent.
"Три человека были ранены во время стрельбы, один человек был взят под стражу в результате инцидента на входе в штаб-квартиру Агентства национальной безопасности в Форт Миди в штате Мэриленд", - сообщают американские СМИ.
Как сообщал УНН, 13 февраля в Вашингтоне, штат Мэриленд, в офис экс-президента США Барака Обамы поступил конверт с белым порошком.