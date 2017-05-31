Біля посольства Німеччини в Афганістані стався вибух, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У столиці Афганістану Кабулі біля посольства Німеччини пролунав потужний вибух, є загиблі і поранені, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Кілька людей були вбиті і поранені в результаті вибуху біля укріпленого входу в німецьке посольство”, — сказав представник Кабульської поліції Басир Муджахід.
“Це був замінований автомобіль поряд з посольством Німеччини, але є кілька інших важливих сполук і офісів поруч там теж. Важко сказати, які саме цілі”, — сказав Б.Муджахід.
Наразі жодне з угруповань не взяло відповідальності за вибух.