У посольства Германии в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В столице Афганистана Кабуле у посольства Германии прогремел мощный взрыв, есть погибшие и раненые, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Несколько человек были убиты и ранены в результате взрыва около укрепленного входа в немецкое посольство”, — сказал представитель Кабульской полиции Басир Муджахид.
“Это был заминированный автомобиль рядом с посольством Германии, но есть несколько других важных соединений и офисов рядом там тоже. Трудно сказать, какие именно цели”, — сказал Б.Муджахид.
Сейчас ни одна из группировок не взяла ответственности за взрыв.