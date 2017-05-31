У посольства Германии в Афганистане произошел взрыв, есть погибшие

“Несколько человек были убиты и ранены в результате взрыва около укрепленного входа в немецкое посольство”, — сказал представитель Кабульской полиции Басир Муджахид.

“Это был заминированный автомобиль рядом с посольством Германии, но есть несколько других важных соединений и офисов рядом там тоже. Трудно сказать, какие именно цели”, — сказал Б.Муджахид.

Сейчас ни одна из группировок не взяла ответственности за взрыв.