Біля пляжу "Золотий Берег" на Одещині стався зсув ґрунту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На схилі в районі пляжу "Золотий Берег" в Одеській області збільшилася тріщина, яка виникла у 2016 році. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Одеській області, передає УНН.
"30 квітня о 9:18 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що можливий зсув ґрунту внаслідок збільшення тріщини на схилі в районі пляжу "Золотий Берег", – йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що на відстані 10 м від паркану санаторія сталася подія, пов’язана із розповсюдженням зсуву ґрунту внаслідок збільшення тріщини на схилі, яка виникла ще у вересні 2016 року.
Як повідомляв УНН, у префектурі Оіта на південному заході Японії стався схід зсуву, внаслідок чого три житлових будинки опинилися під завалами, одна людина загинула, ще п'ятеро пропали без вісті.