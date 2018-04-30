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Возле пляжа "Золотой Берег" в Одесской области произошел оползень

Киев • УНН

 • 17827 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На склоне в районе пляжа "Золотой Берег" в Одесской области увеличилась трещина, которая возникла в 2016 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области, передает УНН.

Возле пляжа "Золотой Берег" в Одесской области произошел оползень

"30 апреля в 9:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возможен оползень вследствие увеличения трещины на склоне в районе пляжа "Золотой Берег", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что на расстоянии 10 м от забора санатория произошло событие, связанное с распространением оползня вследствие увеличения трещины на склоне, которая возникла еще в сентябре 2016 года.

Как сообщал УНН, в префектуре Оита на юго-западе Японии произошел сход оползня, в результате чего три жилых дома оказались под завалами, один человек погиб, еще пятеро пропали без вести.

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