Возле пляжа "Золотой Берег" в Одесской области произошел оползень

"30 апреля в 9:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возможен оползень вследствие увеличения трещины на склоне в районе пляжа "Золотой Берег", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что на расстоянии 10 м от забора санатория произошло событие, связанное с распространением оползня вследствие увеличения трещины на склоне, которая возникла еще в сентябре 2016 года.

Как сообщал УНН, в префектуре Оита на юго-западе Японии произошел сход оползня, в результате чего три жилых дома оказались под завалами, один человек погиб, еще пятеро пропали без вести.