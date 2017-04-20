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Біля Палацу спорту у Києві запрацювало “хокейне містечко”

Біля Палацу спорту у Києві запрацювало “хокейне містечко”

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні відбулося урочисте відкриття біля Палацу спорту у Києві “хокейного містечка” за участю віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.

За інформацією прес-служби, “хокейне містечко” працюватиме щоденно з 12:00 до 22:00, де будуть транслювати усі матчі змагань, а в перерві між поєдинками показуватимуть художні і документальні фільми про хокей.

Також на території “містечка”, уточнили у прес-службі, облаштовано фуд-корти, зони відпочинку і розваг для дітей.

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко як голова Оргкомітету з підготовки та проведення в Україні чемпіонату світу з хокею-2017 у дивізіоні ІА у своєму виступі зазначив, що “хокейне містечко” працюватиме впродовж усього чемпіонату і стане чудовим місцем, де можна буде дивитися усі матчі та вболівати за національну збірну. Він також наголосив, що українські хокеїсти мають відчувати підтримку як в залі Палацу спорту, так і за його межами.

Він нагадав, що перша гра нашої збірної на чемпіонаті світу буде уже в суботу о 13:30 проти збірної Угорщини.

Нагадаємо, що чемпіонат світу з хокею-2017 у дивізіоні ІА пройде з 22 по 28 квітня у столичному Палаці спорту. Окрім України, за перемогу в чемпіонаті змагатимуться національні збірні Угорщини, Казахстану, Польщі, Австрії та Південної Кореї. За результатами змагань дві команди-переможниці увійдуть наступного сезону у Вищу лігу.

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