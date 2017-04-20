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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14995 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75322 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138411 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110327 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112354 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109799 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102203 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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У Дворца спорта в Киеве открыли "хоккейный городок"

У Дворца спорта в Киеве открыли "хоккейный городок"

Киев  •  УНН

 • 20437 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня состоялось торжественное открытие возле Дворца спорта в Киеве "хоккейного городка" с участием вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

По информации пресс-службы, "хоккейный городок" будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00, где будут транслировать все матчи соревнований, а в перерыве между поединками будут показывать художественные и документальные фильмы о хоккее.

Также на территории "городка", уточнили в пресс-службе, обустроены фуд-корты, зоны отдыха и развлечений для детей.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко как глава Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине чемпионата мира по хоккею-2017 в дивизионе ИА в своем выступлении отметил, что "хоккейный городок" будет работать в течение всего чемпионата и станет прекрасным местом, где можно будет смотреть все матчи и болеть за национальную сборную. Он также отметил, что украинские хоккеисты должны чувствовать поддержку как в зале Дворца спорта, так и за его пределами.

Он напомнил, что первая игра нашей сборной на чемпионате мира будет уже в субботу в 13:30 против сборной Венгрии.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 в дивизионе ИА пройдет с 22 по 28 апреля в столичном Дворце спорта. Кроме Украины, за победу в чемпионате будут соревноваться национальные сборные Венгрии, Казахстана, Польши, Австрии и Южной Кореи. По результатам соревнований две команды-победительницы войдут в следующем сезоне в Высшую лигу.

Украинские Национальные Новости

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