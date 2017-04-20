У Дворца спорта в Киеве открыли "хоккейный городок"

По информации пресс-службы, "хоккейный городок" будет работать ежедневно с 12:00 до 22:00, где будут транслировать все матчи соревнований, а в перерыве между поединками будут показывать художественные и документальные фильмы о хоккее.

Также на территории "городка", уточнили в пресс-службе, обустроены фуд-корты, зоны отдыха и развлечений для детей.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко как глава Оргкомитета по подготовке и проведению в Украине чемпионата мира по хоккею-2017 в дивизионе ИА в своем выступлении отметил, что "хоккейный городок" будет работать в течение всего чемпионата и станет прекрасным местом, где можно будет смотреть все матчи и болеть за национальную сборную. Он также отметил, что украинские хоккеисты должны чувствовать поддержку как в зале Дворца спорта, так и за его пределами.

Он напомнил, что первая игра нашей сборной на чемпионате мира будет уже в субботу в 13:30 против сборной Венгрии.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 в дивизионе ИА пройдет с 22 по 28 апреля в столичном Дворце спорта. Кроме Украины, за победу в чемпионате будут соревноваться национальные сборные Венгрии, Казахстана, Польши, Австрии и Южной Кореи. По результатам соревнований две команды-победительницы войдут в следующем сезоне в Высшую лигу.