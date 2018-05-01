Біля Майорська підірвався цивільний
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні, близько 12.30 в районі населеного пункту Майорськ, підірвався на невідомому вибуховому пристрої цивільний чоловік 1993 року народження, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-центру Операції об'єднаних сил.
"...сьогодні, близько 12.30 в районі населеного пункту Майорськ, підірвався на невідомому вибуховому пристрої цивільний чоловік 1993 року народження. Потерпілий оперативно доставлений до ЦРЛ м. Бахмут де йому була надана кваліфікована медична допомога, на даний час загрози його життю немає", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Військовий на Донбасі скоїв самогубство, розпочато розслідування
За даним фактом представниками Національної поліції України проводиться досудове розслідування.
У прес-центрі додали, що командування Об’єднаних сил звертається до населення щодо неухильного дотримання особливого порядку в зоні проведення операції Об’єднаних сил.