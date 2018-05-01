У Майорска подорвался гражданский

"... сегодня, около 12.30 в районе населенного пункта Майорск, подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский 1993 года рождения. Пострадавший оперативно доставлен в ЦРБ г. Бахмут, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.

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По данному факту представителями Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование.

В пресс-центре добавили, что командование Объединенных сил обращается к населению относиткельно неукоснительного соблюдения особого порядка в зоне проведения операции Объединенных сил.