У Майорска подорвался гражданский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня, около 12.30 в районе населенного пункта Майорск, подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский 1993 года рождения, передает УНН со ссылкой насообщение пресс-центра Операции объединенных сил.
"... сегодня, около 12.30 в районе населенного пункта Майорск, подорвался на неизвестном взрывном устройстве гражданский 1993 года рождения. Пострадавший оперативно доставлен в ЦРБ г. Бахмут, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.
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По данному факту представителями Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование.
В пресс-центре добавили, что командование Объединенных сил обращается к населению относиткельно неукоснительного соблюдения особого порядка в зоне проведения операции Объединенных сил.