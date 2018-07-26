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Біля магазину в центрі Черкас знайшли невідому валізу

Біля магазину в центрі Черкас знайшли невідому валізу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Біля одного з магазинів на бульварі Шевченка у Черкасах був виявлена невідома валіза. Очевидці повідомили про це поліцію, яка перевірила предмет. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Черкаській області.

"Близько 15:00 люди повідомили про невідомий предмет біля одного з магазинів", - проінформували у відомстві.

На місці події працівники встановили, що біля одного з магазинів стоїть закрита валіза.

"Щоб її відчинити, наші співробітники зробили невелику закладку. Поліцейські нічого у валізі не виявили", - зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, до поліції надійшло повідомлення, що у приміщенні санстанції у Рівному виявили підозрілий предмет.

Українські Національні Новини

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