Біля магазину в центрі Черкас знайшли невідому валізу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Біля одного з магазинів на бульварі Шевченка у Черкасах був виявлена невідома валіза. Очевидці повідомили про це поліцію, яка перевірила предмет. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Черкаській області.
"Близько 15:00 люди повідомили про невідомий предмет біля одного з магазинів", - проінформували у відомстві.
На місці події працівники встановили, що біля одного з магазинів стоїть закрита валіза.
"Щоб її відчинити, наші співробітники зробили невелику закладку. Поліцейські нічого у валізі не виявили", - зазначили у ГУНП.
Нагадаємо, до поліції надійшло повідомлення, що у приміщенні санстанції у Рівному виявили підозрілий предмет.