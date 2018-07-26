Возле магазина в центре Черкасс нашли неизвестный чемодан
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Поблизости одного из магазинов на бульваре Шевченко в Черкассах был обнаружен неизвестный чемодан. Очевидцы сообщили об этом в полицию, которая проверила предмет. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черкасской области.
"Около 15:00 люди сообщили о неизвестном предмете возле одного из магазинов", - проинформировали в ведомстве.
На месте происшествия сотрудники установили, что возле одного из магазинов стоит закрытый чемодан.
"Чтобы его открыть, наши сотрудники сделали небольшую закладку. Полицейские ничего в чемодане не выявили", - отметили в ГУНП.
Напомним, в полицию поступило сообщение, что в помещении санстанции в Ровно обнаружили подозрительный предмет.