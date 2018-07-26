Возле магазина в центре Черкасс нашли неизвестный чемодан

"Около 15:00 люди сообщили о неизвестном предмете возле одного из магазинов", - проинформировали в ведомстве.

На месте происшествия сотрудники установили, что возле одного из магазинов стоит закрытый чемодан.

"Чтобы его открыть, наши сотрудники сделали небольшую закладку. Полицейские ничего в чемодане не выявили", - отметили в ГУНП.

Напомним, в полицию поступило сообщение, что в помещении санстанции в Ровно обнаружили подозрительный предмет.