Біля КПВВ "Майорське" помер літній чоловік
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 27 червня. УНН. Чоловік 1938 року народження помер біля КПВВ "Майорське" в Донецькій області. Про це УНН повідомили у прес-службі Краматорського прикордонного загону ДПСУ.
Так, інцидент стався сьогодні приблизно о 8:00 ранку.
"Чоловік, перетнувши український контрольний пункт, прямував у бік окупованої території. Уже на автобусній зупинці, за межами КПВВ, йому стало зле", – зазначили у прес-службі.
Медики, які прибули на місце інциденту, констатували смерть чоловіка 1938 року народження. Попередня причина смерті – інфаркт.
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Нагадаємо, на пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" помер чоловік.