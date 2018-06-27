Біля КПВВ "Майорське" помер літній чоловік

Так, інцидент стався сьогодні приблизно о 8:00 ранку.

"Чоловік, перетнувши український контрольний пункт, прямував у бік окупованої території. Уже на автобусній зупинці, за межами КПВВ, йому стало зле", – зазначили у прес-службі.

Медики, які прибули на місце інциденту, констатували смерть чоловіка 1938 року народження. Попередня причина смерті – інфаркт.

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Нагадаємо, на пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" помер чоловік.