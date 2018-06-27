У КПВВ "Майорское" умер пожилой мужчина
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 27 июня. УНН. Мужчина 1938 года умер у КПВВ "Майорское" в Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Краматорского пограничного отряда ГПСУ.
Так, инцидент произошел сегодня примерно в 8:00 утра.
"Мужчина, пересекая украинский контрольный пункт, направлялся в сторону оккупированной территории. Уже на автобусной остановке, за пределами КПВВ, ему стало плохо", – отметили в пресс-службе.
Медики, прибывшие на место инцидента, констатировали смерть мужчины 1938 года рождения. Предварительная причина смерти – инфаркт.
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Напомним, в пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" умер человек.