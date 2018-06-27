У КПВВ "Майорское" умер пожилой мужчина

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 12658 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 100557 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 115947 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 136586 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 142857 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 180539 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156428 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142996 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130652 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 190901 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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У КПВВ "Майорское" умер пожилой мужчина

У КПВВ "Майорское" умер пожилой мужчина

Киев  •  УНН

 • 8054 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 27 июня. УНН. Мужчина 1938 года умер у КПВВ "Майорское" в Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Краматорского пограничного отряда ГПСУ.

Так, инцидент произошел сегодня примерно в 8:00 утра.

"Мужчина, пересекая украинский контрольный пункт, направлялся в сторону оккупированной территории. Уже на автобусной остановке, за пределами КПВВ, ему стало плохо", – отметили в пресс-службе.

Медики, прибывшие на место инцидента, констатировали смерть мужчины 1938 года рождения. Предварительная причина смерти – инфаркт.

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Напомним, в пункте пропуска "Угринов - Долгобичув" умер человек.

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