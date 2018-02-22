Біля кордону з Росією затримали ґвалтівника, який переховувався від правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. До відділу прикордонної служби “Гірськ” Чернігівського прикордонного загону від одного з місцевих жителів надійшла інформація про те, що в селі Берилівка блукають двоє невідомих чоловіків. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
Для перевірки отриманої інформації до прикордонного села було направлено групу реагування.
“За півгодини пошуків імовірних порушників у прикордонній смузі, неподалік від пункту пропуску Сеньківка, охоронці кордону затримали двох невідомих, що не мали при собі жодних документів, які посвідчують особу”, – йдеться у повідомленні.
Прикордонники встановили особи затриманих – ними виявилися 37-річний громадянин Росії та 32-річний громадянин України.
“Під час перевірки також з’ясувалося, що українець розшукується правоохоронними органами за скоєння кримінальних злочинів, передбачених статтями 152-1 "Зґвалтування" та 121-1 "Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень" Кримінального Кодексу України”, – повідомили в Держприкордонслужбі.
Обох громадян притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму. Після чого українця передано співробітникам Городнянського відділення Національної поліції, а росіянина – співробітникам Державної міграційної служби України для притягнення до відповідальності за порушення правил перебування в Україні іноземних громадян та осіб без громадянства.
Як раніше повідомляв УНН, учора в пункті пропуску “Сеньківка” затримали неодноразово засудженого 44-річного громадянина України, що розшукується правоохоронними органами за ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі.