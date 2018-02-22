У границы с Россией задержали насильника, который скрывался от правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В отдел пограничной службы “Горск” Черниговского пограничного отряда от одного из местных жителей поступила информация о том, что в селе Бериловка блуждают двое неизвестных мужчин. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
Для проверки полученной информации до пограничного села была направлена группа реагирования.
“За полчаса поисков вероятных нарушителей в приграничной полосе, недалеко от пункта пропуска Сеньковка, пограничники задержали двух неизвестных, не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность”, – говорится в сообщении.
Пограничники установили личности задержанных – ими оказались 37-летний гражданами России и 32-летний гражданин Украины.
“Во время проверки также выяснилось, что украинец разыскивается правоохранительными органами за совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями 152-1 "Изнасилование" и 121-1 "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений" Уголовного Кодекса Украины”, – сообщили в Госпогранслужбе.
Оба гражданина привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима. После чего украинца передали сотрудникам Гродненского отделения Национальной полиции, а россиянина – сотрудникам Государственной миграционной службы Украины для привлечения к ответственности за нарушение правил пребывания в Украине иностранных граждан и лиц без гражданства.
Как ранее сообщал УНН, вчера в пункте пропуска “Сеньковка” задержали неоднократно судимого 44-летнего гражданина Украины, разыскиваемый правоохранительными органами за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы.