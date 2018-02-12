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Біля кордону з Росією виявили ящики з 300 кг сиру

Біля кордону з Росією виявили ящики з 300 кг сиру

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Прикордонники Сумського загону на кордоні з Російською Федерацією виявили 300 кг сиру, який, імовірно, планували незаконно перемістити на території РФ. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"Прикордонний патруль від мобільного підрозділу, перевіряючи ділянку держрубежу в районі н.п. Лукашівка Великописарівського району, виявив 9 картонних ящиків з сиром. Загальна вага виявленого неподалік кордону з Росією товару склала понад 300 кілограмів", - йдеться в повідомленні.

Наразі виявлений вантаж сиру доставлений до прикордонного підрозділу встановленим порядком та буде переданий працівникам фіскальної служби. Прикордонники вживають комплекс невідкладних заходів щодо встановлення осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні фіксується збільшення руху вантажних автомобілів, тож прикордонники залучили додаткові сили з підтримання режиму та правопорядку.

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