Біля Канарських островів знайшли мертвими 4 мігрантів, ще 16 у важкому стані

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Щонайменше чотирьох людей знайшли мертвими на човні-мігранті біля Канарського острова Ель-Ієрро. За даними місцевих ЗМІ, судно було помічене рибальським човном приблизно в 193 км на південь від Ель-Ієрро, одного з найменших з Канарських островів.

У неділю вдень тривала рятувальна операція, де три вертольоти були розгорнуті для перевезення постраждалих у безпечне місце.

Червоний Хрест повідомив, що з 23 осіб, які знаходились на борту човна, 16 знаходились у "важкому стані", а троє в кращому стані були доставлені на Тенеріфе. Четверо загиблих відвезли б до Ель Ієрро.

Нагадаємо

39 нелегальних мігрантів потонули після того, як у вівторок два човни перекинулися біля островів Керкенна біля східного узбережжя Тунісу.