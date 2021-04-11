Біля Канарських островів знайшли мертвими 4 мігрантів, ще 16 у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Чотирьох мігрантів знайшли мертвими на човні біля Канарських островів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Щонайменше чотирьох людей знайшли мертвими на човні-мігранті біля Канарського острова Ель-Ієрро. За даними місцевих ЗМІ, судно було помічене рибальським човном приблизно в 193 км на південь від Ель-Ієрро, одного з найменших з Канарських островів.
У неділю вдень тривала рятувальна операція, де три вертольоти були розгорнуті для перевезення постраждалих у безпечне місце.
Червоний Хрест повідомив, що з 23 осіб, які знаходились на борту човна, 16 знаходились у "важкому стані", а троє в кращому стані були доставлені на Тенеріфе. Четверо загиблих відвезли б до Ель Ієрро.
Нагадаємо
39 нелегальних мігрантів потонули після того, як у вівторок два човни перекинулися біля островів Керкенна біля східного узбережжя Тунісу.