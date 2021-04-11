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У Канарских островов нашли мертвыми 4 мигрантов, еще 16 в тяжелом состоянии

У Канарских островов нашли мертвыми 4 мигрантов, еще 16 в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 14337 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Четырех мигрантов нашли мертвыми на лодке у Канарских островов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По меньшей мере четыре человека нашли мертвыми на лодке мигрантов у Канарского острова Эль-Иерро. По данным местных СМИ, судно было замечено рыбацкой лодкой примерно в 193 км к югу от Эль-Иерро, одного из самых с Канарских островов.

В воскресенье днем продолжалась спасательная операция, где три вертолета были развернуты для перевозки пострадавших в безопасное место.

Красный Крест сообщил, что из 23 человек, находившихся на борту лодки, 16 находились в "тяжелом состоянии", а трое в лучшем состоянии были доставлены на Тенерифе. Четверо погибших отвезли бы в Эль Иерро.

Напомним

39 нелегальных мигрантов утонули после того, как во вторник две лодки перевернулись у островов Керкенна у восточного побережья Туниса.

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