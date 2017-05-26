Біля "червоного" корпусу університету Т.Шевченка помер перехожий - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Біля будівлі Київського національного університету імені Т.Шевченка помер 58-річний чоловік. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Національної поліції Києва Оксана Блищик, передає УНН.
“З’ясувалося, що 58-річному чоловіку стало зле, коли ішов, він впав і помер. Причину смерті встановить судово-медична експертиза,” — написала О.Блищик.
При цьому вона додала, що повідомлення про смерть чоловіка надійшло у поліцію о 14:50.
“На місце виїхали лікарі та правоохоронці Шевченківського управління поліції,” — уточнила О.Блищик.
Варто зазначити, у ряді ЗМІ з’явилася інформація про те, що в “червоному” корпусі КНУ імені Т.Шевченка сталося самогубство, однак вона не відповідає дійсності.
Нагадаємо, 16 травня, чоловік помер у маршрутці в Кропивницькому.