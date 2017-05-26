У "красного" корпуса университета Т. Шевченко умер прохожий - полиция

"Выяснилось, что 58-летнему мужчине стало плохо, когда шел, он упал и умер. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза ", - написала О.Блищик.

При этом она добавила, что сообщение о смерти мужчины поступило в полицию в 14:50.

"На место выехали врачи и правоохранители Шевченковского управления полиции", - уточнила О.Блищик.

Стоит отметить, что в ряде СМИ появилась информация о том, что в "красном" корпусе КНУ имени Т. Шевченко произошло самоубийство, однако она не соответствует действительности.

Напомним, 16 мая, мужчина скончался в маршрутке в Кропивницкому.