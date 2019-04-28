Біля берегів Санкт-Петербурга затонув катер, 8 осіб врятовано, одна людина зникла безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Рятувальники шукають людину, яка була на катері, що затонув у Фінській затоці біля берегів Санкт-Петербурга. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"О 21:30 надійшло повідомлення про те, що в акваторії Фінської затоки в Санкт-Петербурзі у канонерського острова маломірний катер втратив хід і почав тонути. Рятувальники підняли з води вісім чоловік, яким було надано першу медичну допомогу", - сказали в прес-службі МНС РФ. Попередньо, на борту перебували дев'ять осіб. Пошуки ще однієї людини тривають.
У відомстві додали, що двоє доставлені на берег та передані лікарям. "На даний момент на берег доставлені і передані лікарям двоє врятованих. Решта пасажирів найближчим часом будуть також доставлені на берег та передані лікарям швидкої допомоги", - повідомили там.
Джерело в екстрених службах додав, що причиною інциденту міг стати сильний вітер.
"Швидше за все катер перекинувся через сильний вітер, який піднявся ввечері, погода змінилася", - повідомив співрозмовник.
Нагадаємо, причиною затоплення плавучого доку в Мурманську у Росії, де на ремонті був російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов", стало відключення насосів, викликане стрибком напруги в електромережі.