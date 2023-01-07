Біля берегів Одещини виявлено та знищено дві дрейфуючі протикорабельні міни
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На Одещині, спостережним постом сил оборони України було виявлено дві дрейфуючі міни, передає УНН з посиланням на Військово-Морські Сили Збройних Сил України в Telegram.
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Спеціальною групою розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України небезпечні знахідки було оперативно знешкоджено.
Там нагадали, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати.
"Будьте уважні та обережні. У разі виявлення таких предметів - повідомте відповідні служби", - застерігають військові.