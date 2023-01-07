Біля берегів Одещини виявлено та знищено дві дрейфуючі протикорабельні міни

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Спеціальною групою розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України небезпечні знахідки було оперативно знешкоджено.

Там нагадали, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати.

"Будьте уважні та обережні. У разі виявлення таких предметів - повідомте відповідні служби", - застерігають військові.