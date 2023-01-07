У берегов Одесской области обнаружены и уничтожены две дрейфующие противокорабельные мины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Одесской области, наблюдательным постом сил обороны Украины было обнаружено две дрейфующие мины, передает УНН со ссылкой на Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины в Telegram.
Детали
Специальной группой разминирования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины опасные находки были оперативно обезврежены.
Там напомнили, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать.
"Будьте внимательны и осторожны. В случае обнаружения таких предметов - сообщите соответствующие службы", - предостерегают военные.