Прем'єр-міністр України подав декларацію доходів за 2016 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Український прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці Facebook повідомив, що подав подав свою електронну декларацію про доходи за минулий рік, передає УНН.
“Подав декларацію за минулий рік. Роблю це щорічно з 2006 року, відколи був вперше обраний міським головою, і з того часу свої декларації оприлюднюю. Відмінність зараз тільки в тому, що останні два роки декларації подаються в новій формі і електронно,” — написав глава уряду.
До того ж, український прем’єр відзвітував, що більшу частину доходів йому приносить майно, яке було набуте ще до 2006 року, в час, коли він займався бізнесом.
“Досягши успіху в бізнесі, я пішов тоді у владу, бо хотів змінити своє місто. Тепер виклик набагато серйозніший,” — додав прем’єр.
“Як я і обіцяв — більшу частину задекларованої раніше готівки, а також минулорічних доходів у 2016 році моя родина розмістила на рахунках в українських банківських установах,” — зауважив В.Гройсман.
Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав голову і членів НАЗК піти у відставку.
Так, українські посадовці скаржаться на те, що не можуть подати свої декларації, оскільки Єдиний державний реєстр декларацій перевантажений.
Зазначимо, особи, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування мають подати щорічні електронні декларації за 2016 рік до 1 квітня цього року. Фактично, для подачі е-декларації у посадовців залишилась одна доба.