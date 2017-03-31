Премьер-министр Украины подал декларацию доходов за 2016

"Подал декларацию за прошлый год. Делаю это ежегодно с 2006 года, когда был впервые избран городским головой, и с тех пор свои декларации публикует. Отличие сейчас только в том, что последние два года декларации подаются в новой форме и электронно ", - написал глава правительства.

К тому же, украинский премьер отчитался, что большую часть доходов ему приносит имущество, которое было приобретено еще до 2006 года, в то время, когда он занимался бизнесом.

"Достигнув успеха в бизнесе, я пошел тогда во власть, потому что хотел изменить свой город. Теперь вызов намного серьезнее ", - добавил премьер.

"Как я и обещал - большую часть задекларированной ранее наличности, а также прошлогодних доходов в 2016 году моя семья разместила на счетах в украинских банковских учреждениях", - отметил В.Гройсман.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал председателя и членов Назка уйти в отставку.

Так, украинские чиновники жалуются на то, что не могут подать свои декларации , поскольку Единый государственный реестр деклараций перегружен.

Отметим, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления должны подать ежегодные электронные декларации за 2016 до 1 апреля этого года. Фактически, для подачи электронной декларации в должностных осталась одни сутки.