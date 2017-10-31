Більшість злочинців, яких розшукує поліція Донеччини, переховуються в РФ

"В цьому році Інтерполом встановлено місцезнаходження 58 осіб, що намагалися уникнути кримінальної відповідальності, переховуючись в інших країнах. Переважна більшість, 50 з них, знайшли "притулок" в РФ, користуючись спільним кордоном і тим, що він тимчасово підконтрольний бойовикам", - повідомили в поліції, додавши, що решта розшукуваних виїхали у Білорусь, Азербайджан, Францію, Німеччину, Чехію тощо

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Наразі екстрадовано одну особу, питання щодо інших вирішуються. Усього на сьогодні поліцією Донеччини ініційовано міжнародний розшук щодо 449 осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Як писав УНН, Центральне бюро Інтерполу направило попередження всім країнам-членам міжнародного поліцейського союзу про те, що Росія в односторонньому порядку не має права використовувати канали організації для переслідування власних цілей, порадивши ігнорувати запити російської влади.