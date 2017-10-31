Большинство преступников, разыскиваемых полицией Донецкой области, скрываются в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Большинство преступников, которых по линии Интерпола разыскивает полиция Донецкой области, скрываются на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.
"В этом году Интерполом установлено местонахождение 58 человек, пытавшихся избежать уголовной ответственности, скрываясь в других странах. Подавляющее большинство, 50 из них нашли "убежище" в РФ, пользуясь общей границей и тем, что она временно подконтрольна боевикам", - сообщили в полиции, добавив, что остальные разыскиваемех выехали в Беларусь, Азербайджан, Францию, Германию, Чехию и т.д.
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Сейчас экстрадирован один человек, вопрос о других решается. Всего на сегодня полицией Донецкой области инициировано в международный розыск по 449 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
Как писал УНН, Центральное бюро Интерпола направило предупреждение всем странам-членам международного полицейского союза о том, что Россия в одностороннем порядке не имеет права использовать каналы организации для преследования собственных целей, посоветовав игнорировать запросы российских властей.