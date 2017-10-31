Большинство преступников, разыскиваемых полицией Донецкой области, скрываются в РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14870 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75245 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138376 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110316 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112342 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109790 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102197 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106371 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103056 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149331 просмотра

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Большинство преступников, разыскиваемых полицией Донецкой области, скрываются в РФ

Большинство преступников, разыскиваемых полицией Донецкой области, скрываются в РФ

Киев  •  УНН

 • 9891 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Большинство преступников, которых по линии Интерпола разыскивает полиция Донецкой области, скрываются на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.

"В этом году Интерполом установлено местонахождение 58 человек, пытавшихся избежать уголовной ответственности, скрываясь в других странах. Подавляющее большинство, 50 из них нашли "убежище" в РФ, пользуясь общей границей и тем, что она временно подконтрольна боевикам", - сообщили в полиции, добавив, что остальные разыскиваемех выехали в Беларусь, Азербайджан, Францию, Германию, Чехию и т.д.

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Сейчас экстрадирован один человек, вопрос о других решается. Всего на сегодня полицией Донецкой области инициировано в международный розыск по 449 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как писал УНН, Центральное бюро Интерпола направило предупреждение всем странам-членам международного полицейского союза о том, что Россия в одностороннем порядке не имеет права использовать каналы организации для преследования собственных целей, посоветовав игнорировать запросы российских властей.

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