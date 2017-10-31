Большинство преступников, разыскиваемых полицией Донецкой области, скрываются в РФ

"В этом году Интерполом установлено местонахождение 58 человек, пытавшихся избежать уголовной ответственности, скрываясь в других странах. Подавляющее большинство, 50 из них нашли "убежище" в РФ, пользуясь общей границей и тем, что она временно подконтрольна боевикам", - сообщили в полиции, добавив, что остальные разыскиваемех выехали в Беларусь, Азербайджан, Францию, Германию, Чехию и т.д.

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Сейчас экстрадирован один человек, вопрос о других решается. Всего на сегодня полицией Донецкой области инициировано в международный розыск по 449 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как писал УНН, Центральное бюро Интерпола направило предупреждение всем странам-членам международного полицейского союза о том, что Россия в одностороннем порядке не имеет права использовать каналы организации для преследования собственных целей, посоветовав игнорировать запросы российских властей.