Більшість жінок хотіли б отримати квіти на 8 березня - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. За даними соцопитування щодо подарунків на 8 березня, найбільше жінки хотіли б отримати квіти, турботу й увагу, ювелірну прикрасу, туалетну воду чи парфуми, романтичну вечерю і гроші. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, передає УНН.
В ході всеукраїнського дослідження КМІС чоловіків питали, який подарунок вони б хотіли подарувати коханій жінці на 8 березня, а жінок - який подарунок вони хотіли б одержати.
Соцопитування виявило, що:
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- квіти бажають отримати 23% жінок, 32% чоловіків мають намір їх дарувати;
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- серед жінок 12% не чекають від чоловіків ніяких подарунків крім турботи та уваги (у 2018 році було 6%), проте лише 6% чоловіків відмітили цей пункт;
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- ювелірну прикрасу хотіли б отримати в подарунок 7% жінок, така ж кількість чоловіків мають намір їх дарувати;
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- туалетну воду, парфуми або косметику хотіли б отримати у подарунок 6% жінок, та 5% чоловіків планують зробити саме такий подарунок (різниця не значуща);
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- романтичну вечерю бажають отримати у подарунок 5% жінок, така ж кількість чоловіків мають намір її дарувати;
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- гроші бажають отримати у подарунок 5% жінок, та 7% чоловіків планують їх дарувати;
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- серед жінок 13% відповіли, що не мають людини, від якої вони чекають подарунків (в тому році було 9%), та 10% чоловіків зазначили, що не мають кому їх дарувати (у 2018 р було 8%).
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Як зазначили соціологи, в цілому бажання жінок та плани чоловіків практично співпадали, значущі розбіжності є лише в двох позиціях: чоловіки дарують квіти частіше, ніж хотіли б жінки (32% чоловіків, 23% жінок), та турботу і увагу чекають в якості подарунка вдвічі більше жінок, ніж чоловіків, які планують їх дарувати (12% жінок, 6% чоловіків).
Нагадаємо, соціологи назвали проблеми, які найбільше турбують українців.