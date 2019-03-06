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Більшість жінок хотіли б отримати квіти на 8 березня - опитування

Більшість жінок хотіли б отримати квіти на 8 березня - опитування

Київ • УНН

 • 46904 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. За даними соцопитування щодо подарунків на 8 березня, найбільше жінки хотіли б отримати квіти, турботу й увагу, ювелірну прикрасу, туалетну воду чи парфуми, романтичну вечерю і гроші. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології, передає УНН.

В ході всеукраїнського дослідження КМІС чоловіків питали, який подарунок вони б хотіли подарувати коханій жінці на 8 березня, а жінок - який подарунок вони хотіли б одержати.

Соцопитування виявило, що:

  • квіти бажають отримати 23% жінок, 32% чоловіків мають намір їх дарувати;
  • серед жінок 12% не чекають від чоловіків ніяких подарунків крім турботи та уваги (у 2018 році було 6%), проте лише 6% чоловіків відмітили цей пункт;
  • ювелірну прикрасу хотіли б отримати в подарунок 7% жінок, така ж кількість чоловіків мають намір їх дарувати;
  • туалетну воду, парфуми або косметику хотіли б отримати у подарунок 6% жінок, та 5% чоловіків планують зробити саме такий подарунок (різниця не значуща);
  • романтичну вечерю бажають отримати у подарунок 5% жінок, така ж кількість чоловіків мають намір її дарувати;
  • гроші бажають отримати у подарунок 5% жінок, та 7% чоловіків планують їх дарувати;
  • серед жінок 13% відповіли, що не мають людини, від якої вони чекають подарунків (в тому році було 9%), та 10% чоловіків зазначили, що не мають кому їх дарувати (у 2018 р було 8%).

Як зазначили соціологи, в цілому бажання жінок та плани чоловіків практично співпадали, значущі розбіжності є лише в двох позиціях: чоловіки дарують квіти частіше, ніж хотіли б жінки (32% чоловіків, 23% жінок), та турботу і увагу чекають в якості подарунка вдвічі більше жінок, ніж чоловіків, які планують їх дарувати (12% жінок, 6% чоловіків).

Нагадаємо, соціологи назвали проблеми, які найбільше турбують українців.

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