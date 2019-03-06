Большинство женщин хотели бы получить цветы на 8 марта - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. По данным соцопроса согласно подарков на 8 марта, больше всего женщины хотели бы получить цветы, заботу и внимание, ювелирное украшение, туалетную воду или духи, романтический ужин и деньги. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии, передает УНН.
В ходе всеукраинского исследования КМИС мужчин спрашивали, какой подарок они хотели бы подарить любимой женщине на 8 марта, а женщин - какой подарок они хотели бы получить.
В ходе соцопроса выяснилось, что:
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- цветы хотят получить 23% женщин, 32% мужчин намерены их дарить;
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- среди женщин 12% не ждут от мужчин никаких подарков кроме заботы и внимания (в 2018 году было 6%), однако лишь 6% мужчин отметили этот пункт;
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- ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 7% женщин, такое же количество мужчин намерены их дарить;
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- туалетную воду, духи или косметику хотели бы получить в подарок 6% женщин и 5% мужчин планируют сделать именно такой подарок (разница незначительная);
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- романтический ужин хотят получить в подарок 5% женщин, такое же количество мужчин намерены его подарить;
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- деньги хотят получить в подарок 5% женщин, 7% мужчин планируют их дарить;
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- среди женщин 13% ответили, что у них нет человека, от которого они ждут подарков (в том году было 9%), и 10% мужчин отметили, что некому их дарить (в 2018 г было 8%).
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Как отметили социологи, в целом желания женщин и планы мужчин практически совпадали, значимые различия есть лишь в двух позициях: мужчины дарят цветы чаще, чем хотели бы женщины (32% мужчин, 23% женщин), заботу и внимание ждут в качестве подарка вдвое больше женщин, чем мужчин, которые планируют их дарить (12% женщин, 6% мужчин).
Напомним, социологи назвали проблемы, которые больше всего беспокоят украинцев.