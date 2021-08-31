Більшість українців довіряє відбір суддів незалежним експертам — опитування

Деталі

48% опитаних українців вважає, що відбирати суддів мають журналісти-розслідувачі та інші незалежні представники громадянського суспільства.

Трохи менше 30% таку роль відводить незалежним міжнародним експертам. Найменше довіри при відборі суддів українці висловили самим суддям та політикам.

У п’ятірку причин недовіри громадян до судів увійшли:



корупція (78%);



залежність суддів від олігархів (51,3%);



ухвалення замовних рішень (46,2%);



кругова порука в системі правосуддя (43,3%);



залежність від політиків (41,8%).



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