Більшість українців довіряє відбір суддів незалежним експертам — опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Майже половина українців вважає, що обирати суддів мають незалежні громадські експерти. Про це свідчать результати опитування, яке з 3 до 9 серпня 2021 року провели Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою Центру Разумкова для Фундації DEJURE, інформує УНН.
Деталі
48% опитаних українців вважає, що відбирати суддів мають журналісти-розслідувачі та інші незалежні представники громадянського суспільства.
Трохи менше 30% таку роль відводить незалежним міжнародним експертам. Найменше довіри при відборі суддів українці висловили самим суддям та політикам.
У п’ятірку причин недовіри громадян до судів увійшли:
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- корупція (78%);
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- залежність суддів від олігархів (51,3%);
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- ухвалення замовних рішень (46,2%);
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- кругова порука в системі правосуддя (43,3%);
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- залежність від політиків (41,8%).
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