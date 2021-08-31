Большинство украинцев доверяет отбор судей независимым экспертам — опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Почти половина украинцев считает, что выбирать судей должны независимые общественные эксперты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 3 до 9 августа 2021 года провели Фонд “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова для Фонда DEJURE, информирует УНН.
Детали
48% опрошенных украинцев считает, что отбирать судей должны журналисты-расследователи и другие независимые представители гражданского общества.
Чуть меньше 30% такую роль отводит независимым международным экспертам. Меньше доверия при отборе судей украинцы выразили самим судьям и политикам.
В пятерку причин недоверия граждан к судам вошли:
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- коррупция (78%);
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- зависимость судей от олигархов (51,3%);
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- принятия заказных решений (46,2%);
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- круговая порука в системе правосудия (43,3%);
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- зависимость от политиков (41,8%).
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