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Большинство украинцев доверяет отбор судей независимым экспертам — опрос

Большинство украинцев доверяет отбор судей независимым экспертам — опрос

Киев  •  УНН

 • 15647 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Почти половина украинцев считает, что выбирать судей должны независимые общественные эксперты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который с 3 до 9 августа 2021 года провели Фонд “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова для Фонда DEJURE, информирует УНН.

Детали

48% опрошенных украинцев считает, что отбирать судей должны журналисты-расследователи и другие независимые представители гражданского общества.

Чуть меньше 30% такую роль отводит независимым международным экспертам. Меньше доверия при отборе судей украинцы выразили самим судьям и политикам.

В пятерку причин недоверия граждан к судам вошли:

  • коррупция (78%);
  • зависимость судей от олигархов (51,3%);
  • принятия заказных решений (46,2%);
  • круговая порука в системе правосудия (43,3%);
  • зависимость от политиков (41,8%).

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