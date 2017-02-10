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Більшість французів вважають, що Ф.Фійон повинен відмовитись від участі у виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Більшість громадян Франції вважають, що консервативний кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон має припинити участь у виборчій кампанії. Про це з посиланням на результати опитування компанії Odoxa повідомляє DW, передає УНН.

Більшість французів вважають, що Ф.Фійон повинен відмовитись від участі у виборах

Як повідомляє видання, 70 відсотків опитаних французьких виборців хочуть, щоб кандидат у президенти Франції від партії "Республіканці" Франсуа Фійон зняв свою кандидатуру.

Як відомо, раніше французькі ЗМІ повідомили, що дружина кандидата Пенелопа Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи як помічник чоловіка в парламенті. Однак, за даними журналістів, їм не вдалося знайти хоч кого-небудь, хто б пам’ятав, що дружина Ф.Фійона працювала в парламенті. У ЗМІ висловлювалося припущення, що П.Фійон платили з грошей, які призначалися її чоловікові як депутату від департаменту Сарта на півночі Франції.

Як повідомляв УНН, згідно з опублікованими в середу, 8 лютого, трьома соціологічними опитуваннями, кандидат у президенти від партії Республіканців Франсуа Фійон поступається місцем в першому турі виборів незалежному кандидату Емануелю Макрону.

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