Большинство французов считают, что Ф.Фийон должен отказаться от участия в выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Большинство граждан Франции считают, что консервативный кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон должен прекратить участие в избирательной кампании. Об этом со ссылкой на результаты опроса компании Odoxa сообщает DW, передает УНН.
Как сообщает издание, 70 процентов опрошенных французских избирателей хотят, чтобы кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон снял свою кандидатуру.
Как известно, ранее французские СМИ сообщили, что жена кандидата Пенелопа Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая как помощник мужа в парламенте. Однако, по данным журналистов, им не удалось найти хоть кого-нибудь, кто бы помнил, что жена Ф.Фийона работала в парламенте. В СМИ высказывалось предположение, что П.Фийон платили из денег, которые предназначались ее мужу как депутату от департамента Сарта на севере Франции.
Как сообщал УНН, согласно с тремя опубликованным в среду социологическими опросами, кандидат в президенты от партии республиканцев Франсуа Фийон уступает в первом туре выборов независимому кандидату Эмануэлю Макрону.