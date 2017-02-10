Большинство французов считают, что Ф.Фийон должен отказаться от участия в выборах

Как сообщает издание, 70 процентов опрошенных французских избирателей хотят, чтобы кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон снял свою кандидатуру.

Как известно, ранее французские СМИ сообщили, что жена кандидата Пенелопа Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая как помощник мужа в парламенте. Однако, по данным журналистов, им не удалось найти хоть кого-нибудь, кто бы помнил, что жена Ф.Фийона работала в парламенте. В СМИ высказывалось предположение, что П.Фийон платили из денег, которые предназначались ее мужу как депутату от департамента Сарта на севере Франции.

Как сообщал УНН, согласно с тремя опубликованным в среду социологическими опросами, кандидат в президенты от партии республиканцев Франсуа Фийон уступает в первом туре выборов независимому кандидату Эмануэлю Макрону.