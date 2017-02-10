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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Большинство французов считают, что Ф.Фийон должен отказаться от участия в выборах

Киев • УНН

 • 9414 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Большинство граждан Франции считают, что консервативный кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон должен прекратить участие в избирательной кампании. Об этом со ссылкой на результаты опроса компании Odoxa сообщает DW, передает УНН.

Большинство французов считают, что Ф.Фийон должен отказаться от участия в выборах

Как сообщает издание, 70 процентов опрошенных французских избирателей хотят, чтобы кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон снял свою кандидатуру.

Как известно, ранее французские СМИ сообщили, что жена кандидата Пенелопа Фийон заработала около 500 тысяч евро, работая как помощник мужа в парламенте. Однако, по данным журналистов, им не удалось найти хоть кого-нибудь, кто бы помнил, что жена Ф.Фийона работала в парламенте. В СМИ высказывалось предположение, что П.Фийон платили из денег, которые предназначались ее мужу как депутату от департамента Сарта на севере Франции.

Как сообщал УНН, согласно с тремя опубликованным в среду социологическими опросами, кандидат в президенты от партии республиканцев Франсуа Фийон уступает в первом туре выборов независимому кандидату Эмануэлю Макрону.

Украинские Национальные Новости

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