Більшість дітей, що захворіли на кір у школі на Запоріжжі, вже виписані з лікарні

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 166713 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 168023 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 298527 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 209971 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 311259 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 208473 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 235595 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253664 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246303 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136178 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86001 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 98063 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 52936 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 44545 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 131009 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 131009 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 166713 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 298527 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 311259 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 276933 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 98066 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86002 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123049 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140345 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145729 перегляди
Актуальне
Більшість дітей, що захворіли на кір у школі на Запоріжжі, вже виписані з лікарні

Більшість дітей, що захворіли на кір у школі на Запоріжжі, вже виписані з лікарні

Київ • УНН

 • 20689 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Більшість дітей, що захворіли на кір у школі “Інтелект” села Кушугум, що під Запоріжжям, вже виписані з лікарні. Жодного з хворих до реанімації не направляли. Про це кореспонденту УНН повідомив директор ДУ “Запорізький обласний лабораторний центр МОЗу України” Роман Терехов.

Всього, як повідомив УНН Р.Терехов, у кушугумській школі захворіло на кір 40 осіб. Троє з них вчителі, інші 37 - діти. Джерелом захворювання стала вчителька школи, яка 2 листопада проводила уроки у школі. У жінки не було жодних симптомів захворювання. Як пояснює директор обласного лабораторного центру, в неї був інкубаційний період, під час якого інфекція могла передаватись іншим особам. 3 листопада жінка відбула у робочу відпустку у Київ. Там в неї почали проявлятися симптоми, які бувають при гострих-респіраторних захворюваннях. А вже 7 числа в неї з'явилось характерне висипання, після чого жінка звернулась до столичного медзакладу.

“9 листопада ми отримали інформацію по захворілій вчительці, а вже 10-го про перші випадки захворювання серед дітей. Це була п’ятниця. Вже з понеділка 13 числа у школі закрили навчальні класи, а з 14 - всю школу”, - розповів Р.Терехов.

Також, як зазначили у лабораторному центрі, школу закрили не на карантин, а перенесли канікулярний період. За цей час у приміщеннях навчального закладу провели прибирання, дезінфекцію та кварцювання. З 4 грудня школа почала працювати.
Наразі більшість дітей вже виписані з лікарні. Стосовно вчительки, через яку захворіли діти, Р. Терехов пояснює, що вона сама стала жертвою обставин. Першим джерелом захворювання могла стати інша людина, бо до масового захворювання у школі, у с. Кушугум було зареєстровано 6 випадків захворювання на кір.

“Для нас важливо було встановити перше джерело захворювання. Це міг бути й школяр. Ми не звинувачували жінку, а повідомили звідки пішов очаг захворювання”, - повідомив УНН Р.Терехов.

У поліції спростували, що відносно вчительки відкрито кримінальне провадження стосовно масового зараження дітей.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яКримінал та НППодії

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,045.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,055.40
Ethereum
$2,008.06