Більшість дітей, що захворіли на кір у школі на Запоріжжі, вже виписані з лікарні

Всього, як повідомив УНН Р.Терехов, у кушугумській школі захворіло на кір 40 осіб. Троє з них вчителі, інші 37 - діти. Джерелом захворювання стала вчителька школи, яка 2 листопада проводила уроки у школі. У жінки не було жодних симптомів захворювання. Як пояснює директор обласного лабораторного центру, в неї був інкубаційний період, під час якого інфекція могла передаватись іншим особам. 3 листопада жінка відбула у робочу відпустку у Київ. Там в неї почали проявлятися симптоми, які бувають при гострих-респіраторних захворюваннях. А вже 7 числа в неї з'явилось характерне висипання, після чого жінка звернулась до столичного медзакладу.

“9 листопада ми отримали інформацію по захворілій вчительці, а вже 10-го про перші випадки захворювання серед дітей. Це була п’ятниця. Вже з понеділка 13 числа у школі закрили навчальні класи, а з 14 - всю школу”, - розповів Р.Терехов.

Також, як зазначили у лабораторному центрі, школу закрили не на карантин, а перенесли канікулярний період. За цей час у приміщеннях навчального закладу провели прибирання, дезінфекцію та кварцювання. З 4 грудня школа почала працювати.

Наразі більшість дітей вже виписані з лікарні. Стосовно вчительки, через яку захворіли діти, Р. Терехов пояснює, що вона сама стала жертвою обставин. Першим джерелом захворювання могла стати інша людина, бо до масового захворювання у школі, у с. Кушугум було зареєстровано 6 випадків захворювання на кір.

“Для нас важливо було встановити перше джерело захворювання. Це міг бути й школяр. Ми не звинувачували жінку, а повідомили звідки пішов очаг захворювання”, - повідомив УНН Р.Терехов.

У поліції спростували, що відносно вчительки відкрито кримінальне провадження стосовно масового зараження дітей.