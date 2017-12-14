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10 марта, 17:10 • 101173 просмотра

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Большинство детей, заболевших корью в школе в Запорожье, уже выписаны из больницы

Большинство детей, заболевших корью в школе в Запорожье, уже выписаны из больницы

Киев  •  УНН

 • 20685 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 14 декабря. УНН. Большинство детей, заболевших корью в школе "Интеллект" села Кушугум, что под Запорожьем, уже выписаны из больницы. Ни одного из больных в реанимации не направляли. Об этом корреспонденту УНН сообщил директор ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МОЗ Украины" Роман Терехов.

Всего, как сообщил УНН Р.Терехов, в кушугумський школе заболело корью 40 человек. Трое из них учителя, другие 37 - дети. Источником заболевания стала учительница школы, которая 2 ноября проводила уроки в школе. У женщины не было никаких симптомов заболевания. Как объясняет директор областного лабораторного центра, у нее был инкубационный период, во время которого инфекция могла передаваться другим лицам. 3 ноября женщина отбыла в рабочий отпуск в Киев. Там у нее начали проявлятся симптомы, которые бывают при острых-респираторных заболеваниях. А уже 7 числа у нее появилась характерная сыпь, после чего женщина обратилась в столичное медучреждения.

"9 ноября мы получили информацию по заболевшей учительнице, а уже 10-го о первых случаях заболевания среди детей. Это была пятница. Уже с понедельника 13 числа в школе закрыли учебные классы, а с 14 - всю школу ", - рассказал Р.Терехов.

Также, как отметили в лабораторном центре, школу закрыли не на карантин, а перенесли каникулярный период. За это время в помещениях учебного заведения провели уборку, дезинфекцию и кварцевание. С 4 декабря школа начала работать.
Сейчас большинство детей уже выписаны из больницы. Относительно учительницы, из-за которой заболели дети, Р.Терехов объясняет, что она сама стала жертвой обстоятельств. Первым источником заболевания мог стать другой человек, потому что еще до массового заболевания в школе, в с. Кушугум было зарегистрировано 6 случаев заболевания корью.

"Для нас важно установить первый источник заболевания. Это мог быть и школьник. Мы не обвиняли женщину, а сообщили откуда пошел очаг заболевания", - сообщил УНН Р.Терехов.

В полиции опровергли информацию, что в отношении учительницы открыто уголовное производство в отношении массового заражения детей.

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