Більшість британців вважає, що в паби і бари потрібно пускати лише за паспортами вакцинації

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Питання тижня: чи впливає алкоголь на ефективність вакцин від COVID-19

Деталі

Дослідження YouGov показало: близько 56% опитаних вважають, що британці зобов'язані довести, що вони були вакциновані, перш ніж відвідувати паби та бари. При цьому тільки 45% вважають, що паспорти вакцинації повинні вимагатися для використання громадського транспорту. А 72% вважають, що докази повинні бути обов'язковими перед відвідуванням будинків для літніх людей. Варто зазначити, що британський барний бізнес за час локдауну зазнав колосальних збитків, але не дивлячись на це, більшість британців все-таки вважають, що наявність паспорта вакцинації є обов'язковою умовою для того, щоб пропустити чарку-другу в пабі або барі.

Нагадаємо, результати досліджень показали, що поліфеноли - компоненти вина - можуть запобігти можливості вірусів прикріплятися до клітин людини. Тому дослідження не виключають, що завдяки своїй протизапальній дії вино може протистояти і COVID-19.

Відзначимо, що в різних сортах винограду кількість танінів відрізняється. Так, наприклад, у популярних темних і червоних сортах винограду Барбера, Піно Нуар, Гаме, Гарнача дуже низький вміст дубильних речовин. А ось в сортах винограду Каберне Совіньйон, Мерло, Мальбек, Гренаш і Мускат танінів якраз висока або середня кількість.

Раніше УНН писав, що колекцію українських винних напоїв Caprizo поповнила пікантна новинка, виготовлена ​​з найулюбленіших і найбільш впізнаваних у всьому світі європейських сортів винограду Мускат.