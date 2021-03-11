Большинство британцев считает, что в пабы и бары нужно пускать только по паспортам вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. По данным опроса YouGov, большинство британцев считает, что вход в пабы и бары должен быть разрешен только вакцинированным от COVID-19 на основании соответствующего подтверждающего документа, сообщает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вопрос недели: влияет ли алкоголь на эффективность вакцин от COVID-19
Детали
Исследование YouGov показало: около 56% опрошенных считают, что британцы обязаны доказать, что они были вакцинированы, прежде чем посещать пабы и бары. При этом только 45% считают, что паспорта вакцинации должны требоваться для использования общественного транспорта. А 72% считают, что доказательства должны быть обязательными перед посещением домов престарелых. Стоит отметить, что британский барный бизнес за время локдауна потерпел колоссальные убытки, но несмотря на это, большинство британцев все-таки считают, что наличие паспорта вакцинации является обязательным условием для того, чтобы пропустить рюмку-другую в пабе или баре.
Напомним, результаты исследований показали, что полифенолы - компоненты вина - могут предотвратить возможность вирусов прикрепляться к клеткам человека. Поэтому исследования не исключают, что благодаря своему противовоспалительному действию вино может противостоять и COVID-19.
Отметим, что в различных сортах винограда количество танинов отличается. Так, например, в популярных темных и красных сортах винограда Барбера, Пино Нуар, Гамэ, Гарнача весьма низкое содержание дубильных веществ. А вот в сортах винограда Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек, Гренаш и Мускат танинов как раз высокое или среднее количество.
Ранее УНН писал, что коллекцию украинских винных напитков Caprizo пополнила пикантная новинка, изготовленная из самых любимых и самых известных во всем мире европейских сортов винограда Мускат.