Більше половини онкохворих українців потребують радикальних методів лікування - МОЗ

У відомстві констатували, що в Україні досі практично не втілюються рекомендації і засоби профілактики з онкології.

"У результаті кількість хворих з ранніми клінічними стадіями раку, які підлягають радикальному лікуванню, в Україні не перевищує 60%, а майже всі людські і фінансові ресурси системи охорони здоров’я направляються на лікування хворих з пізніми стадіями захворювань без надії на повне вилікування", - йдеться у тексті проекту концепції.

Водночас, у МОЗ додали, що в найближчі роки проблема онкологічних захворювань буде загострюватися, а ресурси для лікування цієї патології будуть і далі відставати від потреб.

Нагадаємо, деякі лікувальні заклади в Україні сьогодні готові запропонувати і жінкам, і чоловікам програми обстеження всього тіла — онкоскринінги, які є моніторингом стану здоров’я та дозволяють лікарям вчасно попереджати певні проблеми у пацієнта.