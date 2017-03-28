Более половины онкобольных украинцев нуждается в радикальных методах лечения - Минздрав

В ведомстве констатировали, что в Украине до сих пор практически не воплощаются рекомендации и средства профилактики по онкологии.

"В результате количество больных с ранними клиническими стадиями рака, которые подлежат радикальному лечению, в Украине не превышает 60%, а почти все человеческие и финансовые ресурсы системы здравоохранения направляются на лечение больных с поздними стадиями заболеваний без надежды на полное излечение", - говорится в тексте проекта концепции.

В то же время, в Минздраве добавили, что в ближайшие годы проблема онкологических заболеваний будет обостряться, а ресурсы для лечения этой патологии будут и дальше отставать от потребностей.

Напомним, некоторые лечебные учреждения в Украине сегодня готовы предложить и женщинам, и мужчинам программы обследования всего тела - онкоскрининги, которые являются мониторингом состояния здоровья и позволяют врачам вовремя предупреждать определенные проблемы у пациента.