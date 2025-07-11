Більше кирилиці, менше іноземних слів: путін затвердив "основи мовної політики"

російський диктатор володимир путін підписав указ про нову мовну політику, яка передбачає збереження й "просування" російської мови у світі, скорочення вживання іноземних слів та перехід алфавітів народів росії на кириличну основу. Документ також закликає утверджувати в суспільстві "високу соціальну цінність російської мовної культури" та відмовлятися від ненормативної лексики. Про це пише УНН із посиланням на росЗМІ.

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Документ спрямований на "збереження, розвиток та підтримку російської мови, державних мов республік російської федерації та інших мов народів російської федерації", а також на "просування російської мови у світі".

Згідно з указом, завдання мовної політики містять "затвердження в суспільстві уявлення про високу соціальну цінність мовної культури та навичок володіння російською мовою, грамотності мовного спілкування та неприпустимість використання нецензурної лексики", а також "скорочення використання іноземних слів, які мають загальновживані аналоги в російській мові".

Крім того, в документі сказано, що "для збереження, підтримки та розвитку державних мов республік" необхідно зайнятися "розробкою (за потреби) алфавітів мов народів російської федерації на основі кирилиці".

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