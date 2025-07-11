Больше кириллицы, меньше иностранных слов: путин утвердил "основы языковой политики"

российский диктатор владимир путин подписал указ о новой языковой политике, которая предусматривает сохранение и "продвижение" русского языка в мире, сокращение употребления иностранных слов и переход алфавитов народов россии на кириллическую основу. Документ также призывает утверждать в обществе "высокую социальную ценность русской языковой культуры" и отказываться от ненормативной лексики. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Документ направлен на "сохранение, развитие и поддержку русского языка, государственных языков республик российской федерации и других языков народов российской федерации", а также на "продвижение русского языка в мире".

Согласно указу, задачи языковой политики включают "утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности языковой культуры и навыков владения русским языком, грамотности языкового общения и недопустимости использования нецензурной лексики", а также "сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке".

Кроме того, в документе сказано, что "для сохранения, поддержки и развития государственных языков республик" необходимо заняться "разработкой (при необходимости) алфавитов языков народов российской федерации на основе кириллицы".

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