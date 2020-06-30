Більше 70 млн євро: "Ювентус" придбав футболіста "Барселони"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. ФК "Барселона" і ФК "Ювентус" досягли угоди про трансфер гравця Артура Мело, інформує УНН з посиланням на сайт "синьо-гранатових"
Італійський клуб заплатить 72 млн євро плюс 10 млн євро в якості бонусів. Проте кінцівку сезону 2019-20 років бразилець дограє в стані "Ювентуса".
23-річний футболіст прибув в "Барселону" влітку 2018 року із бразильського "Греміо". До сих пір бразильський півзахисник зіграв за "блаугранос" 72 гри: 47 в Лізі, 10 в Кубку, 13 в Лізі чемпіонів і 1 в Суперкубку Іспанії.
Також Артур виграв два титули з "Барселоною" – чемпіонат та Суперкубок Іспанії в сезоні 2018/19.
Як писав УНН, "Барселона" також здійснила гучне придбання футболіста "Ювентуса".